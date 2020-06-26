Укравтодор начал использовать металлургические шлаки "Укравтодор" начал использовать металлургические шлаки вместо природных каменных материалов (гранитных) для обустройства слоев дорожной одежды.



Как сообщает пресс-служба ведомства, при строительстве дорог уже использовано почти 30 тыс. куб. м металлургических шлакв.



"В целом в 2020 году планируется использовать 482 тысяч кубометров металлургических шлаков при строительстве дорог. Их используют на строительстве дорог в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Наибольший объем шлаков, 373 тыс. кубометров используют в Днепропетровской области – на строительстве первого украинского хайвея – маршрута Киев - Днепр (дорога Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка)", – отмечается в сообщении.



Как известно ранее принял распоряжение "О применении отходов производства в дорожном строительстве", предусмотрев преимущество для строительства дорог из отходов на тендерах. Речь идет об использовании в дорожном строительстве металлургических шлаков и зол.



МинПром



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