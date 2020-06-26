Египет ввел дополнительную пошлину на импорт стали Правительство Египта объявило о введении с 24 июня дополнительной импортной пошлины в размере 10% на ряд категорий сортового и листового проката.



Как сообщают власти страны, повышение тарифов предпринято с целью защиты интересов местных производителей и для увеличения доходов государства от внешнеторговой деятельности.



Представители египетских властей пояснили, что тарифы на заготовку остались на прежнем уровне. Сейчас их импорт облагается защитной пошлиной по ставке до 16%.



В отношении листового проката пока нет ясности. По некоторым данным, дополнительные 10% не будут взиматься, если стальная продукция приобретается для дальнейшей переработки, например, холодной прокатки или производства сварных труб.



МинПром



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