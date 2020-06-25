Украина продлила расследование против импорта колесных дисков из Китая и РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле продлила антидемпинговое расследование против импорта в Украину алюминиевых колесных дисков происхождением из Китая и России, возбужденное решением от 17 июля 2019 года, на срок до 18 месяцев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Решение Комиссии от 22 июня 2020 года о продлении срока расследования вступает в силу с момента его публикации, указано в уведомлении в газете "Урядовый курьер" 25 июня.
Антидемпинговое расследование в отношении алюминиевых колесных дисков из КНР и РФ было возбуждено на основании жалоб отечественного производителя, который указывал, что, согласно исследованиям, с четвертого квартала 2015 года по третий квартал 2018-го произошел рост их импорта из КНР и РФ в абсолютных показателях соответственно на 175,6% и 16,9%, производства - на 240,3% и 44,3%.
При этом уточнялось, что относительно потребления импорт этой продукции из Китая увеличился на 28,1%, из России сократился на 45,7%. Общая стоимость импорта алюминиевых колесных дисков из КНР и РФ в 2018 году составила почти 7 млн долл.