Мировую экономику ждет вторая Великая депрессия Пандемия коронавируса нанесла мощный удар по глобальной экономике. Об этом заявил управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак, комментируя обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ), сообщают иноСМИ.



Эксперт обратил внимание, что новые данные МВФ свидетельствуют о том, что потери в сфере экономики из-за пандемии коронавируса могут быть сравнимы с последствиями Великой депрессии.



По мнению К.Шостака, глобальные экономические потери также превзойдут кризис 2008 и 2010 годов.



Аналитик также оценил потери мировой экономики в период с 2020 по 2021 год в свыше 12 трлн долл.



К.Шостак подчеркнул, что данный показатель является "невероятным", а также добавил, что годом ранее никто не предполагал "ни о самой возможности подобного катаклизма, ни о масштабе потерь, связанных с ним".



При этом он отметил, что на 12% будет обрушена и международная торговля, что станет затруднением для развитых и развивающихся экономик.



"Прогноз МВФ таит в себе риски как переоценки, так и недооценки всей тяжести сложившейся ситуации", — заключил К.Шостак.



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