Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

1 июля стартует эксперимент по внедрению в Украине электронного резидентства

25.06.20 17:22 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Кабинет министров на заседании в четверг, 25 июня, одобрил запуск с 1 июля эксперимента по внедрению в Украине электронного резидентства, а также утвердил соответствующий порядок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.

-резидентство… это особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет ему возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине", – отмечается в сообщении.

В Минцифры уточнили, что проект создается прежде всего для представителей креативных индустрий – IТ, маркетинг, реклама, гейминг.

Благодаря электронному резидентству иностранцы смогут получать онлайн украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность открыть онлайн счет в украинском банке, а также упрощенный доступ к административным услугам в Украине.

Согласно постановлению Министерство цифровой трансформации в течение двух месяцев должно разработать акты, необходимые для внедрения эксперимента и обеспечить их принятие Кабмином, а в течение трех месяцев – определить перечень государств для введения эксперимента и обеспечить создание и функционирование системы "Э-резидент", который станет частью портала "Дия".

В Минцифры ожидают, что первыми э-резидентами станут иностранные IТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус э-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке.

"Это один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным Восточноевропейским IT-хабом. Благодаря э-резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами, в первую очередь, IT-специалистами", – прокомментировал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:00
Индонезия ожидает отсрочки инвестиций в 3,7 млрд долл в металлургию
17:53
Бразильский экспорт железной руды в Китай повысит фрахтовые ставки
17:43
Египет повышает таможенную пошлину на импортируемую готовую сталь
17:32
Мировую экономику ждет вторая Великая депрессия
17:04
Украина продлила расследование против импорта колесных дисков из Китая и РФ
16:54
Цену на газ поставщика последней надежды привязали к котировкам на хабе NCG
16:35
Минэкономики победило рост безработицы
16:19
Центробанк Турции заявил о начале восстановления экономики
16:16
Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион имущество банка Финансы и кредит
15:59
Lufthansa получит 6 млрд евро на свое спасение
15:45
Несмотря ни на что Украина соберет почти рекордный урожай
15:24
АМКР поставил первую партию арматурного проката для строительства моста в Запорожье
15:01
Кабмин и ЕИБ направят 32 млн евро на закупку оборудования для ГЭС
14:56
Шмыгаль грозит штрафовать за нарушение карантина
14:44
В Укравтодоре заявили о 234,4 млн грн убытков от последствий наводнений
14:15
ОГХК снова заключила контракт ниже рынка с отсрочкой платежа
13:44
Немецкие сталевары в мае снизили выплавку на 27%
13:26
Нидерландское подразделение Tata Steel решило провести переговоры с бастующими
13:07
Tata Steel получит 500 млн фунтов государственной поддержки
13:00
MEPS ожидает роста цен на прокат в Южной Европе
24.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!