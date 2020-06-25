Цену на газ поставщика последней надежды привязали к котировкам на хабе NCG Кабинет министров утвердил формулу ценообразования на природный газ будущего поставщика "последней надежды" (ППН), привязав цену к котировкам на немецком газовом хабе NCG.



Соответствующее решение о внесении изменений в правительственные постановления №809 (от 30 сентября 2015 года) и №873 (от 21 октября 2015 года) было принято на заседании 25 июня, передает Интерфакс-Украина.



Согласно тексту проекта постановления, компания, которую по результатам конкурса определят поставщиком "последней надежды", должна будет поставлять газ потребителям по цене, за основу которой берется среднеарифметическая цена торгов на NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки. Среднеарифметическое значение фактических цен (Settlement Price) газа на следующий месяц поставки (Front Month) на хабе NCG за 1-22 число берется из данных на сайте биржи Powernext/EEX.



Помимо значений NCG в формуле также учитывается коэффициент соотношения единиц энергии к объему, спред, курс гривни к евро, сформировавшийся за период с 1 по 22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.



В свою очередь наценка к указанной формуле будет представлять собой минимальное среди предложенных участниками конкурса по отбору ППН значение, исходя из которого и будет определен победитель.



Обновленный порядок конкурса на ППН предусматривает проведение квалификационного отбора, во время которого конкурсная комиссия оценит соответствие участников ряду требований, выдвигаемых к ППН. В частности, речь идет о таких основных критериях как: возможность участника взять на себя обязательство соблюдать законодательство в части прав и обязанностей ППН, наличие на счетах участника средств на приобретение/накопление запасов газа в ПХГ либо наличие договора с собственником газа в ПХГ в объеме, который не может быть меньше максимального значения месячного потребления газа всеми потребителями Украины в течение отопительного сезона 2019-2020.



Участники, прошедшие квалификационный отбор, допускаются к последнему этапу, на котором и будут бороться за победу, предлагая наименьшую наценку.



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