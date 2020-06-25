Минэкономики победило рост безработицы За последние две недели количество безработных не увеличивается. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.



"Последние 2 недели мы видим, что количество безработных не увеличивается. Программы, инициированные правительством, действительно работают и показывают результат. Так, с периода начала коронавируса, то есть с середины марта, уже трудоустроены только через фонды занятости, не говоря о таких государственных компаниях как "Укравтодор", "Укрпочта", - более 150 тыс. человек. Еще 200 тыс. рабочих мест удалось сохранить благодаря программе по частичной безработице", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.



В министерстве отмечают, что 156 тыс. человек удалось трудоустроить только через фонды занятости за период с начала коронавируса. Еще почти 216 тыс. работников (из них более 71 тыс. - ФЛП) получают финансовую помощь через свои предприятия по программе по частичной безработице.



Так, по состоянию на 24 июня в центры занятости поданы 136,5 тыс. пакетов документов (из них более 114 тыс. - от ФЛП, которые являются застрахованными лицами). Уже принято более 87 тыс. решений для осуществления выплат почти 216 тыс. работников (из них более 71 тыс. - ФЛП).



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