Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион имущество банка Финансы и кредит

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 июля 2020 года проведет аукцион по продаже активов, находящихся на балансе АО "Банк "Финансы и кредит", по стартовой цене 1,65 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
"10 июля в системе ProZorro.Продажи, запланировано проведение аукциона по продаже прав требования по десяти кредитным договорам, которые заключены с юридическими лицами. Все активы находятся на балансе АО "Банк "Финансы и кредит", - говорится в сообщении.
В обеспечении по кредитным договорам – единый имущественный комплекс - недвижимое имущество, движимое имущество, основные средства предприятия, находящегося в г. Львов; объекты недвижимости и основные средства, расположенные в г. Киев; земельные участки, которые находятся в Киевской области; товары в обороте; акции других компаний и имущественные права по договорам поставки.
Все кредитные дела имеют просроченную задолженность.