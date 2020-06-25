Lufthansa получит 6 млрд евро на свое спасение Еврокомиссия одобрила выделение 6 млрд евро на рекапитализацию Deutsche Lufthansa AG в рамках пакета финансовой помощи от правительства Германии. В ЕК считают, что предложенный Берлином план спасения компании, предусматривающий передачу 20% акций перевозчика государству, соответствует правилам оказания госпомощи.



При этом Еврокомиссия выставила целый ряд требований. В частности, государственные средства должны быть оперативно возвращены, а также Lufthansa не может использовать налогооблагаемое финансирование на расширение своего бизнеса.



Пакет финансовой помощи объемом 9 млрд евро, утвержденный в Берлине в конце мая, также включает в себя государственную гарантию по кредиту на 3 млрд евро, ее предоставление будет рассмотрено в отдельном порядке.



Этот "значительный объем поддержки" поможет Lufthansa справиться с текущим кризисом, вызванным пандемией, отмечают в ЕК.



Акционеры Lufthansa на внеочередном собрании в четверг обсудят вопрос о принятии пакета помощи из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).



В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung крупнейший акционер Lufthansa Хайнц Херманн Тиле (владелец 15,5% компании) сообщил, что поддержит план спасения перевозчика, хотя раньше его критиковал.



Также 25 июня стало известно, что Lufthansa договорилась с Независимым профсоюзом бортпроводников UFO о кризисном пакете мер в связи с пандемией COVID-19, который позволит сэкономить более 500 млн евро.



"Ввиду согласования кризисного пакета компания сможет избежать сокращения 22 000 членов обслуживающего персонала Deutsche Lufthansa во время кризиса", - говорится в сообщении Lufthansa.



Акции Lufthansa на торгах в четверг подорожали на 15,5%. С начала текущего года их стоимость упала на 37,1%.



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