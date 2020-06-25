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Несмотря ни на что Украина соберет почти рекордный урожай

25.06.20 15:45 , Интерфакс Украина
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"Украинская зерновая ассоциация" (УЗА) ожидает урожай зерновых и масличных культур в Украине по итогам 2020 года на уровне 97 млн тонн, что немногим меньше рекордных 98 млн тонн в 2019 году. Об этом на пресс-конференции сообщил президент УЗА Николай Горбачев, передает Интерфакс-Украина.

"Нас испугала очень теплая, практически бесснежная зима, мы видели несвойственные Украине песчаные бури. Мы зашли в весну с катастрофическим уровнем влаги в почве. Но в последние полтора месяца выпало количество дождей, которое полностью компенсировало весь недостаток. Пшеница и ячмень выглядят хорошо, кукуруза – блестяще, для нее сложились в этом году самые лучшие условия, которые только возможны. А засушливые явления на юге Одесской области не принесут существенного негативного эффекта на всю страну. Мы ожидаем в этом году урожай зерновых и масличных на уровне 97 млн тонн", – сказал глава ассоциации.

По прогнозам УЗА, Украина соберет 26,5 млн тонн пшеницы, 37-38 млн тонн кукурузы, при этом, экспорт пшеницы в 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) ожидается на уровне 18 млн тонн, по кукурузе немного более 30 млн тонн.

"Украина на внутренне потребление, для хлеба, использует около 4 млн тонн. На фоне того, что Украина вырастит свыше 26 млн тонн, никакого риска продовольственной безопасности не существует", – отметил Н.Горбачев.

Глава УЗА также отметил, что Украина в нынешнем году стала страной №2 в мире по валютной выручке от экспорта зерна после США.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает урожай зерновых в Украине в 2020 году на уровне более 68 млн тонн против ранее озвученного прогноза в 65-68 млн тонн.

МинПром

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