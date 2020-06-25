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АМКР поставил первую партию арматурного проката для строительства моста в Запорожье

25.06.20 15:24 , Металлургпром
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"АрселорМиттал Кривой Рог" осуществил первую поставку своего арматурного проката для строительства моста через р. Днепр в Запорожье. Первые сто тонн арматуры класса A-III A400 диаметром 12-32 мм (марка стали 25G2S) отгружены в июне. По предварительным оценкам общая потребность на весь объект составит 3-4 тысячи тонн стального проката по ГОСТ 5781, который готово предоставить предприятие. Отгрузка производится автомобильным транспортом.

Возведение этого моста через Днепр возобновилось в конце апреля этого года, хотя старт строительства был дан еще 16 лет назад. За это время мост превратился в известный долгострой, ожидающий продолжения строительных работ. По проекту Запорожский мост — это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует завершить строительство в 2022 году, а к концу текущего года запустить движение транспорта на первой очереди Запорожского моста через Днепр (с. Бабурка – остров Хортица).

"АрселорМиттал Кривой Рог" – постоянный партнер украинского государства в важнейших индустриальных проектах. Участие в масштабном строительстве Запорожского моста станет еще одним знаковым примером такого сотрудничества. В 2018-2019 гг. предприятие суммарно поставило 13 тысяч тонн арматурного проката для строительства и реконструкции различных мостов в Украине – в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и других областях. В настоящее время более 70% мостов страны требуют реконструкции или ремонтов. В планах правительства – строительство новых мостов и комплексное обновление украинских дорог. "АрселорМиттал Кривой Рог" готов активно участвовать в этих важнейших проектах, поставляя качественную сталь", - отметил Евгений Чумаченко, директор департамента продаж (Украина и страны СНГ) "АрселорМиттал Кривой Рог".

МинПром

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