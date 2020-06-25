Кабмин и ЕИБ направят 32 млн евро на закупку оборудования для ГЭС Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента Украины об уполномочивании министра финансов Украины Сергея Марченко на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект "Реабилитация гидроэлектростанций"), позволяющим закупить дополнительное оборудование общей стоимостью 32,1 млн евро за счет сэкономленных кредитных средств ЕИБ. Соответствующее решение принято на заседании правительства 25 июня, передает Интерфакс-Украина.



"Целью письма является финансирование за счет экономии кредитных средств ЕИБ дополнительных закупок оборудования, в частности генераторных выключателей, высоковольтных разъединителей, регуляторов скорости, общей оценочной стоимостью 32,1 млн евро", – указано в пояснительной записке к проекту распоряжения.



Как сообщалось, по ранее озвученным данным "Укргидроэнерго", по состоянию на 1 января 2020 года проект "Реабилитация гидроэлектростанций" был профинансирован суммарно на 10,346 млрд грн, в том числе кредитные средства МФО составляют 4,078 млрд, собственные средства компании – 6,268 млрд грн.



Кабинет министров в начале июня одобрил проект правок в госбюджет-2020 по предоставлению государственных гарантий ЧАО "Укргидроэнерго" для реализации проектов по достройке третьей очереди Днестровской ГАЭС и строительству Каневской ГАЭС.



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