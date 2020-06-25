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Кабмин и ЕИБ направят 32 млн евро на закупку оборудования для ГЭС
25.06.20 15:01 , Интерфакс Украина
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Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента Украины об уполномочивании министра финансов Украины Сергея Марченко на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект "Реабилитация гидроэлектростанций"), позволяющим закупить дополнительное оборудование общей стоимостью 32,1 млн евро за счет сэкономленных кредитных средств ЕИБ. Соответствующее решение принято на заседании правительства 25 июня, передает Интерфакс-Украина.
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