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Шмыгаль грозит штрафовать за нарушение карантина

25.06.20 14:56
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Кабинет министров планирует ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений, в том числе с помощью штрафов. Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства в четверг, 25 июня.

"Мы можем констатировать, что ситуация значительно ухудшается. Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной единственной причине – люди прекратили соблюдать ограничения. А местные власти, чтобы не потерять какие-то политические балы, продолжают ослаблять те ограничения, которые оставались на местном уровне. Соответственно, на сегодняшний день мы получили во многих областях конкретный результат по росту заболеваемости", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что в других странах при аналогичной модели адаптивного карантина заболеваемость не растет.

"Мы начали с понедельника акцию по наложению штрафов, преимущественно, на те учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения. Но уважаемые граждане, мы будем продолжать такую политику наказаний за несоблюдение мер социального дистанциирования, мер соблюдения масочного режима, мер дезинфекции. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии и Испании", – подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, за последние сутки в Украине выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом, что является новым рекордным показателем.

МинПром

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