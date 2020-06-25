В Укравтодоре заявили о 234,4 млн грн убытков от последствий наводнений

Наводнение в западных регионах Украины нанесло ущерб дорожному хозяйству на 234,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) в Facebook.



"Напомним, в результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня были разрушены участки дорог и искусственные сооружения на них и было ограничено движение автотранспорта. Общая ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству составляет 234,4 млн грн", - говорится в сообщении.



Отмечается, что на сегодняшний день, 25 июня, проезд по дорогам государственного значения Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей осуществляется без ограничений.



В "Укравтодоре" добавляют, что в Черновицкой области разрушено и повреждено 5 автомобильных дорог общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них, общая ориентировочная стоимость убытков который составляет 40,68 млн грн, в Ивано-Франковской области были повреждены и разрушены 5 автомобильных дорог общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них, ориентировочная стоимость убытков составляет 104,0 млн грн.



В Закарпатской области были повреждены и разрушены 4 автомобильные дороги общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них с общей ориентировочной стоимостью убытков 23,988 млн грн, а во Львовской области в результате подтопления дороги и уровня воды над проезжей частью 25 см ограничено движение автотранспорта на дороге Т 14-19 Николаев - Жидачев - Калуш (км 43+700), объезд осуществляется по дорогам М-12 Стрый - Знаменка, Н-09 Мукачево - Львов и Т-09-10 Бурштын - Калуш.



Ориентировочная стоимость убытков составляет 65,7 млн грн (с учетом потребности завершения работ по обустройству подпорной стенки из габионов на М-06 Киев - Чоп км 625+600 - км 625+700.



Как сообщалось, в результате сильных ливней в течение 22-24 июня были подтоплены почти 285 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.



В результате разгула стихии разрушено 117 км автодорог (Ивано-Франковская область - 116, Черновицкая - 1) и 64 моста в Ивано-Франковской области, повреждено 500 км автодорог и 135 мостов (Ивано-Франковская область - 487 км дорог и 118 мостов, Львовская - 2 км автодорог, Черновицкая - 12 км автодорог и 17 мостов); 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; № 5 - 70 м) в Черновицкой области.



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