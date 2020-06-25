Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Укравтодоре заявили о 234,4 млн грн убытков от последствий наводнений

25.06.20 14:44 , Укринформ
печать
размер текста:

Наводнение в западных регионах Украины нанесло ущерб дорожному хозяйству на 234,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) в Facebook.

"Напомним, в результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня были разрушены участки дорог и искусственные сооружения на них и было ограничено движение автотранспорта. Общая ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству составляет 234,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день, 25 июня, проезд по дорогам государственного значения Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей осуществляется без ограничений.

В "Укравтодоре" добавляют, что в Черновицкой области разрушено и повреждено 5 автомобильных дорог общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них, общая ориентировочная стоимость убытков который составляет 40,68 млн грн, в Ивано-Франковской области были повреждены и разрушены 5 автомобильных дорог общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них, ориентировочная стоимость убытков составляет 104,0 млн грн.

В Закарпатской области были повреждены и разрушены 4 автомобильные дороги общего пользования государственного значения и искусственные сооружения на них с общей ориентировочной стоимостью убытков 23,988 млн грн, а во Львовской области в результате подтопления дороги и уровня воды над проезжей частью 25 см ограничено движение автотранспорта на дороге Т 14-19 Николаев - Жидачев - Калуш (км 43+700), объезд осуществляется по дорогам М-12 Стрый - Знаменка, Н-09 Мукачево - Львов и Т-09-10 Бурштын - Калуш.

Ориентировочная стоимость убытков составляет 65,7 млн грн (с учетом потребности завершения работ по обустройству подпорной стенки из габионов на М-06 Киев - Чоп км 625+600 - км 625+700.

Как сообщалось, в результате сильных ливней в течение 22-24 июня были подтоплены почти 285 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

В результате разгула стихии разрушено 117 км автодорог (Ивано-Франковская область - 116, Черновицкая - 1) и 64 моста в Ивано-Франковской области, повреждено 500 км автодорог и 135 мостов (Ивано-Франковская область - 487 км дорог и 118 мостов, Львовская - 2 км автодорог, Черновицкая - 12 км автодорог и 17 мостов); 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; № 5 - 70 м) в Черновицкой области.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:24
АМКР поставил первую партию арматурного проката для строительства моста в Запорожье
15:01
Кабмин и ЕИБ направят 32 млн евро на закупку оборудования для ГЭС
14:56
Шмыгаль грозит штрафовать за нарушение карантина
14:15
ОГХК снова заключила контракт ниже рынка с отсрочкой платежа
13:44
Немецкие сталевары в мае снизили выплавку на 27%
13:26
Нидерландское подразделение Tata Steel решило провести переговоры с бастующими
13:07
Tata Steel получит 500 млн фунтов государственной поддержки
13:00
MEPS ожидает роста цен на прокат в Южной Европе
12:46
Укрзализныцю обязали выплатить 6,5 млрд грн долга Донецкой железной дороги
12:33
Саудовская Аравия официально повысила импортный тариф на сталь
12:25
Украина увеличила размер госдолга
12:09
Все больше компаний РФ поставляют СУГ Украине
11:54
Загрузка метмощностей в США остается на невысоком уровне
11:36
Высокие цены на продукты компенсируют потери производителей из-за карантина
11:21
С началом ремонта Турецкого потока газ опять пошел через Украину
11:01
Цены на нефть падают из-за страхов о второй волне коронавируса
10:43
Штрафы за нарушение ПДД должны быть как в Швейцарии – Геращенко
10:30
В середине июня металлурги КНР нарастили производство
10:26
Liberty Steel удвоит производительность завода на севере Англии
10:11
У Коломойского не вышло протолкнуть пошлины на импорт дизтоплива
24.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!