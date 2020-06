ОГХК снова заключила контракт ниже рынка с отсрочкой платежа

Малоизвестная компания ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG (ITS) с пропиской в Дюссельдорфе закупит 24 тыс.т ильменита производства Иршанского горно-обогатительного комбината Объединенной горно-химической компании на сумму 3,7 млн евро с отсрочкой платежа по поставке – 15 банковских дней от даты коносамента. Об этом говорится в контракте, копией которого располагает издание.



Контракт подписан 17 июня 2020 временным руководителем ОГХК Питером Девисом и директором ITS International Trade Олегом Цюрой.

Ильменит приобретен немецкой компанией с дисконтом от рыночной цены в 20-40 долларов за тонну. Стоимость тонны ильменита по контракту составляет 172 доллара за тонну. В свою очередь, украинский ильменит содержанием 54%, как в Иршанске, на условиях CIF в июне продается по 260-280 долларов за тонну. Это соответствует цене на условиях FOB в пределах 190-210 долларов за тонну.

Опрошенные судовладельцы связывают компанию с группой Фирташ-Фурсин-Левочкин. Есть вероятность, что сырье ОГХК поступит на переработку в аннексированный Крым - на предприятие Дмитрия Фирташа «Крымский Титан».

По мнению экспертов, контракт Питера Девиса и Олега Цюры имеет ряд особенностей, которые отличают его от общепринятой мировой практики торговли титановой продукцией.

«Во-первых, он предполагает расчет в евро, а котировки на рынке, как правило, в долларовом эквиваленте. Допускаю, что это поможет избежать долларового комплаенса и не попасть в переделку с американскими правоохранителями. Во-вторых, контракт не предусматривает поставку образцов продукции, которые можно было бы протестировать, а именно так делают трейдеры или переработчики, которые впервые имеют дело с титановым сырьем (ITS в этом бизнесе ранее замечена не была). В-третьих – трейдер готов взять сразу большой объем продукции – 24 тыс. т, не протестировав его», - анализирует эксперт. По его словам, все это может указывать на то, что покупатель знает, что берет. Или переработчик, для которого посредник приобретает это сырье, уже с ним знаком», - рассказывает директор Информационного агентства «Инфоиндустрия» Дмитрий Гордейчук.

Напомним, что именно ильменит Иршанского ГОКа в полном объеме обеспечивал потребности «Крымского Титана», когда ГОК был у него в аренде. «Проверенный ильменит не нужно тестировать, а с тех пор Иршанский ГОК не менял технологию производства», - говорит Д,Гордейчук.

Прежнее место работы Питера Девиса, о котором он умалчивает в своей биографии – набсовет банка «Клиринговый дом», акционерами которого являются давний партнер Дмитрия Фирташа – Иван Фурсин, а также Сергей Левочкин. Как отмечается на сайте банка, Питер Девис в 2012 году числился в нем членом набсовета.

Связями нынешнего руководителя ОГХК Питера Девиса с Фурсиным-Левочкиным и может объясняться столь доверительные контракт на поставку ильменита компании ITS.

Как сообщалось, в портфеле ОГХК уже есть посредник - компания «Керамплюс», а также ЗТМК, с которым отсрочка платежа по поставкам составляет 40 дней. Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, назначивший Питера Девиса в.и.о главы правления ОГХК, одобряет практику работы с покупателями своего протеже во всех своих интервью, несмотря на обещание перейти на продажу по рыночным ценам и по предоплате.

Компания ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co. KG занимается импортом и экспортом капитала и потребительских товаров, а также брокерских услуг.

Штат компании состоит из двух сотрудников с русскими фамилиями, а оборот не превышал до сотрудничества с ОГХК 1,5 млн евро.

В 2018 ITS уже пыталась выиграть аукцион на покупку циркония металлического на государственном предприятии «Восточный ГОК», но не смогла, после чего подала на комбинат в суд.







