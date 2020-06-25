Немецкие сталевары в мае снизили выплавку на 27%

Как сообщает агентство Xinhua, производство сырой стали в Германии упало на 27%, до 2,6 млн тонн в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года, заявила Немецкая федерация стали (WV Stahl) в среду.
В апреле производство стали в Германии уже упало на 24%, и WV Stahl предупредил, что "спрос на сталь может сократиться до еще более низкого уровня, чем во время финансового кризиса 2009 года".
WV Stahl заявила, что кризис COVID-19 "поразит отрасль в то время, когда он уже ослаблен экономическим спадом" в важных отраслях потребителей.
Крупнейший в Германии производитель стали ThyssenKrupp объявил в мае, что первая половина текущего финансового года "значительно пострадала от первоначальных последствий пандемии коронавируса".
Общие объемы на рынке стали в Германии упали на 12% в прошлом году. Производство сырой стали снижалось второй год подряд и впервые с 2009 года упало ниже отметки 40 млн тонн, до 39,7 млн тонн.
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