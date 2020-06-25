MEPS ожидает роста цен на прокат в Южной Европе Британское аналитическое агентство MEPS ожидает, что производители стали в Южной Европе предпримут попытку повышения цен в краткосрочной перспективе.



В Италии и Испании базовые цены на плоский прокат упали на 60-85 евро/тонну с марта. Затраты на производство стали, особенно железной руды, выросли за тот же период. Следовательно, прибыль находится на неустойчиво низком уровне.



Это усугубляется снижением объемов продаж из-за сокращений производства, вызванных коронавирусом, во всех секторах потребления стали. В дополнение к высоким расходам на сырье, ожидается, что поправки к защитным квотам ЕС и сокращения производства стали будут способствовать инициативам производителей стали по повышению цен. Кроме того, турецкие и индийские экспортеры менее агрессивны, чем в последние месяцы. Однако, многие южноевропейские покупатели стали считают, что повышение цен будет кратковременным, так как не ожидается устойчивого улучшения спроса.



Итальянские производители и дистрибьюторы стали сталкиваются с неблагоприятными финансовыми обстоятельствами из-за текущих рыночных условий. Участники цепочки поставок пытаются сократить запасы, но пока им это не удается из-за снижения спроса Материал можно быстро получить из местных источников для небольшого объема закупок. Проблемы с ликвидностью растут.



Активность на испанском рынке растет, но недостаточно, чтобы предотвратить снижение цен в течение последнего месяца. Дистрибьюторы продолжают закупать материал только по их непосредственным требованиям. Тем не менее, считается, что базовые цены для производства полосового проката в июне достигли дна текущего цикла.



Рост производства автомобилей в Испании после остановок, связанных с коронавирусом, незначителен. В последние месяцы в сервисных центрах, обслуживающих клиентов в этом секторе, произошло резкое сокращение продаж. Напротив, объемы строительных компаний находятся на разумном уровне.



МинПром



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