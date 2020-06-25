Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

MEPS ожидает роста цен на прокат в Южной Европе

25.06.20 13:00
печать
размер текста:

Британское аналитическое агентство MEPS ожидает, что производители стали в Южной Европе предпримут попытку повышения цен в краткосрочной перспективе.

В Италии и Испании базовые цены на плоский прокат упали на 60-85 евро/тонну с марта. Затраты на производство стали, особенно железной руды, выросли за тот же период. Следовательно, прибыль находится на неустойчиво низком уровне.

Это усугубляется снижением объемов продаж из-за сокращений производства, вызванных коронавирусом, во всех секторах потребления стали. В дополнение к высоким расходам на сырье, ожидается, что поправки к защитным квотам ЕС и сокращения производства стали будут способствовать инициативам производителей стали по повышению цен. Кроме того, турецкие и индийские экспортеры менее агрессивны, чем в последние месяцы. Однако, многие южноевропейские покупатели стали считают, что повышение цен будет кратковременным, так как не ожидается устойчивого улучшения спроса.

Итальянские производители и дистрибьюторы стали сталкиваются с неблагоприятными финансовыми обстоятельствами из-за текущих рыночных условий. Участники цепочки поставок пытаются сократить запасы, но пока им это не удается из-за снижения спроса Материал можно быстро получить из местных источников для небольшого объема закупок. Проблемы с ликвидностью растут.

Активность на испанском рынке растет, но недостаточно, чтобы предотвратить снижение цен в течение последнего месяца. Дистрибьюторы продолжают закупать материал только по их непосредственным требованиям. Тем не менее, считается, что базовые цены для производства полосового проката в июне достигли дна текущего цикла.

Рост производства автомобилей в Испании после остановок, связанных с коронавирусом, незначителен. В последние месяцы в сервисных центрах, обслуживающих клиентов в этом секторе, произошло резкое сокращение продаж. Напротив, объемы строительных компаний находятся на разумном уровне.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:44
Немецкие сталевары в мае снизили выплавку на 27%
13:26
Нидерландское подразделение Tata Steel решило провести переговоры с бастующими
13:07
Tata Steel получит 500 млн фунтов государственной поддержки
12:46
Укрзализныцю обязали выплатить 6,5 млрд грн долга Донецкой железной дороги
12:33
Саудовская Аравия официально повысила импортный тариф на сталь
12:25
Украина увеличила размер госдолга
12:09
Все больше компаний РФ поставляют СУГ Украине
11:54
Загрузка метмощностей в США остается на невысоком уровне
11:36
Высокие цены на продукты компенсируют потери производителей из-за карантина
11:21
С началом ремонта Турецкого потока газ опять пошел через Украину
11:01
Цены на нефть падают из-за страхов о второй волне коронавируса
10:43
Штрафы за нарушение ПДД должны быть как в Швейцарии – Геращенко
10:30
В середине июня металлурги КНР нарастили производство
10:26
Liberty Steel удвоит производительность завода на севере Англии
10:11
У Коломойского не вышло протолкнуть пошлины на импорт дизтоплива
09:51
Индия ввела пошлины на плоский прокат с покрытием из трех стран
09:15
У Трампа готовят новые пошлины для европейского экспорта
08:54
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о локализации
08:04
На Западе Украины из-за непогоды разрушено 117 км автодорог и 64 моста
24.06.20
17:57
МВФ продолжает ухудшать прогнозы по состоянию мировой экономики
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!