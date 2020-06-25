Египет повышает таможенную пошлину на импортируемую готовую сталь Как сообщают СМИ, правительство Египта с 24 июня повысило таможенную пошлину на импорт готовой стали. Среди этого числа сильно пострадал китайский экспорт китайского сортового проката (арматура и катанка), но новое правило не коснется импортной заготовки. В настоящее время в Египте есть только один производительно горячекатаной рулонной стали, и из-за больших затрат на электроэнергию на внутреннем рынке цена обычно не была конкурентоспособной с продавцами из-за рубежа.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



