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Египет повышает таможенную пошлину на импортируемую готовую сталь
25.06.20 17:43
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Как сообщают СМИ, правительство Египта с 24 июня повысило таможенную пошлину на импорт готовой стали.
Среди этого числа сильно пострадал китайский экспорт китайского сортового проката (арматура и катанка), но новое правило не коснется импортной заготовки.
В настоящее время в Египте есть только один производительно горячекатаной рулонной стали, и из-за больших затрат на электроэнергию на внутреннем рынке цена обычно не была конкурентоспособной с продавцами из-за рубежа.
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