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Tata Steel получит 500 млн фунтов государственной поддержки

25.06.20 13:07 , Металлургпром
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Крупнейший производитель стали в Великобритании индийская металлургическая компания Tata Steel в ближайшие дни получит около 500 млн фунтов стерлингов государственной поддержки, направленной на сохранение 8000 рабочих мест, которые могут быть потеряны из-за коронавируса.

Компания является владельцем крупнейшего в Великобритании сталелитейного завода в Порт-Тальбот на юге Уэльса, а также нескольких небольших металлургических предприятий в Уэльсе.

Tata Steel является претендентом на получение кредита в рамках казначейской схемы, рассматривающей государственное финансирование как последнее средство спасения для стратегически важных компаний. Как сообщает Financial Times, компания может получить деньги британских налогоплательщиков уже в ближайшие дни.

Пресс-секретарь Tata Steel подтвердила, что компания искала и продолжает искать правительственную поддержку, но отказалась комментировать детали переговоров.

Британский бизнес Tata Steel впервые запросил государственную поддержку в апреле, так как меры по сдерживанию распространения коронавируса остановили промышленность по всей стране. Как сообщалось, компания обратилась к правительствам Великобритании и Уэльса за финансовой помощью.

Tata Steel столкнулась с трудностями еще перед пандемией на фоне падения спроса на сталь в ЕС и объявила о планах по сокращению 3000 рабочих мест на своих европейских предприятиях в ноябре прошлого года, хотя большинство увольнений пришлось на операции в континентальной Европе.

В сентябре прошлого года компания объявила, что закроет еще один завод в Южном Уэльсе.

Индийский конгломерат Tata планировал продать свой бизнес в Великобритании три года назад, но в итоге решил сохранить свои британские заводы и инвестировать 1 млрд фунтов стерлингов в их модернизацию.

МинПром

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