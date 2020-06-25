Tata Steel получит 500 млн фунтов государственной поддержки Крупнейший производитель стали в Великобритании индийская металлургическая компания Tata Steel в ближайшие дни получит около 500 млн фунтов стерлингов государственной поддержки, направленной на сохранение 8000 рабочих мест, которые могут быть потеряны из-за коронавируса.



Компания является владельцем крупнейшего в Великобритании сталелитейного завода в Порт-Тальбот на юге Уэльса, а также нескольких небольших металлургических предприятий в Уэльсе.



Tata Steel является претендентом на получение кредита в рамках казначейской схемы, рассматривающей государственное финансирование как последнее средство спасения для стратегически важных компаний. Как сообщает Financial Times, компания может получить деньги британских налогоплательщиков уже в ближайшие дни.



Пресс-секретарь Tata Steel подтвердила, что компания искала и продолжает искать правительственную поддержку, но отказалась комментировать детали переговоров.



Британский бизнес Tata Steel впервые запросил государственную поддержку в апреле, так как меры по сдерживанию распространения коронавируса остановили промышленность по всей стране. Как сообщалось, компания обратилась к правительствам Великобритании и Уэльса за финансовой помощью.



Tata Steel столкнулась с трудностями еще перед пандемией на фоне падения спроса на сталь в ЕС и объявила о планах по сокращению 3000 рабочих мест на своих европейских предприятиях в ноябре прошлого года, хотя большинство увольнений пришлось на операции в континентальной Европе.



В сентябре прошлого года компания объявила, что закроет еще один завод в Южном Уэльсе.



Индийский конгломерат Tata планировал продать свой бизнес в Великобритании три года назад, но в итоге решил сохранить свои британские заводы и инвестировать 1 млрд фунтов стерлингов в их модернизацию.



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