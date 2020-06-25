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Укрзализныцю обязали выплатить 6,5 млрд грн долга Донецкой железной дороги

25.06.20 12:46 , Бизнес Цензор
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По решению Большой Палаты Верховного Суда АО "Укрзализныця" признано правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты государственной регистрации АО - 21 октября 2015 г. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" заявляет, что в связи с этим ей грозят финансовые проблемы из-за решения суда - компания должна погасить 6,5 млрд грн долгов "Донецкой железной дороги" перед кредиторами.

В компании отмечают, что теперь "Укрзализныця" будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение их требований, ввиду отсутствия у общества любых первичных документов, поскольку вся информация и документы с началом антитеррористической операции остались в ГП "Донецкая железная дорога" и структурных подразделениях на территориях ОРДЛО.

Отмечается, что в настоящее время на временно неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

В "УЗ" подсчитали, что сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых есть предприятия собственности субъектов резидентства РФ, в частности, Сбербанк, с суммой 3,5 млрд грн, "ВТБ банк" – 1,2 млрд грн. Предоставленные ими кредитные ресурсы были использованы ГП на приобретение и обновление основных средств, которые с началом вооруженного конфликта на востоке Украины остались в ОРДЛО.

МинПром

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