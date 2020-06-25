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Бразильский экспорт железной руды в Китай повысит фрахтовые ставки

25.06.20 17:53
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Грузы с железной рудой из Бразилии будут доставлены в Китай в следующем месяце. 

Согласно словам составителям данных по сырьевым товарам, фрахтовые ставки на судах Capesize, направляющихся из восточного китайского порта Циндао из юго-восточного бразильского порта Тубаран, выросли до 19,65 долл.США за тонну на прошлой неделе, что в два раза превышает сумму за две недели до этого. 

В докладе говорится, что производство стали постепенно растет в Китае, истощая запасы железной руды там, и, таким образом, оживляя спрос на импорт из Бразилии. 

Крупнейший добытчик железной руды в мире, Vale из Бразилии, по-прежнему рассчитывает добыть от 310 млн тонн до 330 млн тонн железной руды в этом году, что выше по сравнению с произведёнными 302 млн тонн в прошлом году.

МинПром

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