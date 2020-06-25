Индонезия ожидает отсрочки инвестиций в 3,7 млрд долл в металлургию

Индонезия ожидает, что инвестиции в размере 3,7 млрд долл в проекты плавильных заводов будут отложены до 2021 года, если вспышка коронавируса сохранится до конца 2020 года, говорят представители горнодобывающей промышленности.

Инвестиции ожидаются на 35 рудоперерабатывающих предприятиях, которые находятся в стадии строительства или планируются к началу освоения в текущем году, сообщил на онлайн-брифинге советник министра энергетики и минеральных ресурсов Ирванди Ариф.

Эти проекты включают в себя, в частности, 18 никелевых заводов, два медных проекта и семь бокситовых проектов. Эти проекты теперь, как ожидается, будут завершены примерно к 2023 году из-за задержки в этом году, сказал он во вторник.

“С января 2020 года уже есть приостановки развития новых заводов", - добавил Ариф.

Более ранний правительственный сценарий для вспышки коронавируса, которая должна закончиться в июне, выглядит маловероятным, сказал Ариф, поскольку число ежедневных случаев заболевания еще не показало последовательного нисходящего тренда.

До вспышки коронавируса Индонезия, у которой было почти 48 000 инфицированных по состоянию на вторник, планировала инвестировать 20 миллиардов долларов в плавильные проекты к 2023 году, сказал Ариф.



МинПром

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