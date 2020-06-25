Саудовская Аравия официально повысила импортный тариф на сталь

Правительство Саудовской Аравии в конце концов решило провести новую импортную политику относительно стали, хотя она была отложена по некоторым причинам внутри местной сталеплавильной промышленности.

Правительство официально не объявило о сокращении тарифов с 1040 пунктов до 575 пунктов, в то же время металлургическая продукция сохранила дополнительный налог.

Как и планировалось ранее, налог на импорт заготовок будет повышен с 5% до 10%, горячекатаных рулонов - с 5% до 10-15%, а стальных изделий с покрытием - с 5% до 15%. Что касается сортового проката, то изделия из арматуры и катанки будут повышены с 10% до 15% и 20% соответственно.

Цель дополнительного налога заключалась в борьбе с импортируемыми стальными листами; однако некоторые импортеры были освобождены от уплаты импортных пошлин. В этой ситуации количество импортируемой заготовки не будет затронуто, хотя оно остаётся достаточно большим.



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