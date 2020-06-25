Все больше компаний РФ поставляют СУГ Украине Количество российских компаний, экспортирующих сжиженный углеводородный газ (СУГ) в Украину, неуклонно растет на фоне увеличения спроса в стране и привлекательных цен, предлагаемых новыми поставщиками на спотовом рынке. По оценкам трейдеров, в июне объем поставок сжиженного газа из РФ в Украину превысит 11 тыс. тонн, что станет максимальным значением с апреля 2017 года.



Впервые на украинский рынок в июне поступит пропан-бутан производства компании "Тольяттикаучук", принадлежащей "Татнефти". Продукт этого производителя объемом около 300 тонн будет отгружен в последней декаде июня. Кроме того, в первый раз газ в Украину поставил торговый дом "Томскоблгаз", отгрузивший 630 тонн бутана со станции Томск-2 для двух крупных украинских компаний.



Больше всего спотовых партий поступит со станции Сургут, откуда отгружается газ производства Сургутского ЗСК "Газпрома" и ГПЗ "Сургутнефтегаза". Всего по итогам двух месяцев в Украину из Сургута будет отгружено более 7 тыс. тонн газа, из этого объема 260 тонн отправлено в мае. Покупателями данного продукта стали пять крупных украинских торговых компаний. За весь прошлый года со станции Сургут в Украину было отгружено лишь 3,5 тыс. тонн сжиженного газа.



В 2019 году в Украину из России было поставлено 717,2 тыс. тонн сжиженного газа против 523,5 тыс. тонн — в 2018 году. По железной дороге поступило 688,7 тыс. тонн СУГ, морским транспортом — 22,8 тыс. тонн, а автомобильным — 5,6 тыс. тонн.



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