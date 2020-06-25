Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Все больше компаний РФ поставляют СУГ Украине

25.06.20 12:09 , Металлургпром
печать
размер текста:

Количество российских компаний, экспортирующих сжиженный углеводородный газ (СУГ) в Украину, неуклонно растет на фоне увеличения спроса в стране и привлекательных цен, предлагаемых новыми поставщиками на спотовом рынке. По оценкам трейдеров, в июне объем поставок сжиженного газа из РФ в Украину превысит 11 тыс. тонн, что станет максимальным значением с апреля 2017 года.

Впервые на украинский рынок в июне поступит пропан-бутан производства компании "Тольяттикаучук", принадлежащей "Татнефти". Продукт этого производителя объемом около 300 тонн будет отгружен в последней декаде июня. Кроме того, в первый раз газ в Украину поставил торговый дом "Томскоблгаз", отгрузивший 630 тонн бутана со станции Томск-2 для двух крупных украинских компаний.

Больше всего спотовых партий поступит со станции Сургут, откуда отгружается газ производства Сургутского ЗСК "Газпрома" и ГПЗ "Сургутнефтегаза". Всего по итогам двух месяцев в Украину из Сургута будет отгружено более 7 тыс. тонн газа, из этого объема 260 тонн отправлено в мае. Покупателями данного продукта стали пять крупных украинских торговых компаний. За весь прошлый года со станции Сургут в Украину было отгружено лишь 3,5 тыс. тонн сжиженного газа.

В 2019 году в Украину из России было поставлено 717,2 тыс. тонн сжиженного газа против 523,5 тыс. тонн — в 2018 году. По железной дороге поступило 688,7 тыс. тонн СУГ, морским транспортом — 22,8 тыс. тонн, а автомобильным — 5,6 тыс. тонн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:33
Саудовская Аравия официально повысила импортный тариф на сталь
12:25
Украина увеличила размер госдолга
11:54
Загрузка метмощностей в США остается на невысоком уровне
11:36
Высокие цены на продукты компенсируют потери производителей из-за карантина
11:21
С началом ремонта Турецкого потока газ опять пошел через Украину
11:01
Цены на нефть падают из-за страхов о второй волне коронавируса
10:43
Штрафы за нарушение ПДД должны быть как в Швейцарии – Геращенко
10:30
В середине июня металлурги КНР нарастили производство
10:26
Liberty Steel удвоит производительность завода на севере Англии
10:11
У Коломойского не вышло протолкнуть пошлины на импорт дизтоплива
09:51
Индия ввела пошлины на плоский прокат с покрытием из трех стран
09:15
У Трампа готовят новые пошлины для европейского экспорта
08:54
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о локализации
08:04
На Западе Украины из-за непогоды разрушено 117 км автодорог и 64 моста
24.06.20
17:57
МВФ продолжает ухудшать прогнозы по состоянию мировой экономики
17:39
Металлургические предприятия уменьшили расход электроэнергии на 6%
17:21
Ставки по депозитам упали до рекордно низких значений
17:01
С 1 июля в Украине повысят максимальный размер пособия по безработице
16:41
НБУ определил самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли
16:20
Перевод ТЭС на уголь сохранит 80 тысяч рабочих мест
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!