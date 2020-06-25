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С началом ремонта Турецкого потока газ опять пошел через Украину

25.06.20 11:21 , Интерфакс Украина
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Транзит российского газа через территорию Украины по Трансбалканскому коридору возобновился с плановым ремонтом "Турецкого потока", свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Утром 23 июня черноморский газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ поступает на запад Турции, в Болгарию, Грецию и Македонию, был остановлен для профилактики до 29 июня.

Одновременно возобновились поставки газа с территории Украины в Румынию через пункт "Исакча/Орловка" (за сутки вторника пришло около 4 млн кубометров газа), который почти в том же объеме был транспортирован в Болгарию старым путем - с востока через ГИС "Негру Вода/Кардам". При этом поставки в Турцию старым порядком не возобновлялись.

Также отраслевая статистика показывает, что с началом работы "Турецкого потока" с января начались эпизодические, а с апреля - относительно постоянные поставки газа из Болгарии в Румынию.

"Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год снабжает газом запад Турции, а также Болгарию, Грецию и Македонию. Одна из его ниток предназначена для турецкого рынка, другая - для стран юга Европы. С начала года в Европу по магистрали поставлено около 2,5 млрд куб. м (втрое меньше возможностей трубы - 15,75 млрд куб. м в год). Однако вскоре газ "Турецкого потока" должен прийти в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию, что увеличит загрузку магистрали.

МинПром

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