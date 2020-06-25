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Liberty Steel удвоит производительность завода на севере Англии

25.06.20 10:26 , Металлоснабжение и сбыт
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Британская металлургическая компания Liberty Steel намерена в течение ближайших пяти лет удвоить производительность своего завода Rotherham на севере Англии, доведя ее до около 1 млн. т в год.

Данное предприятие, выпускающее качественный сортовой прокат для машиностроения, было приобретено в 2017 г. у группы Tata Steel. Тогда оно выпускало порядка 225 тыс. т проката в год. Новые владельцы довели этот показатель до около 500 тыс. т.

Расширение производства будет осуществляться посредством последовательной замены двух электродуговых печей завода Rotherham на более мощные агрегаты.

Кроме того, компания намерена расширить сортамент на прокатном предприятии Thrybergh Bar Mill, которое также входит в производственный комплекс Rotherham. Сейчас оно выпускает горячекатаный и холоднотянутый круг для автомобилестроения и производителей промышленного оборудования, но Liberty планирует с сентября текущего года освоить на нем и выпуск арматуры.

По данным компании, емкость британского рынка арматуры составляет в настоящее время около 1,2 млн. т в год. Из них около половины приходится на импорт, который Thrybergh может частично заместить.

МинПром

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