Межведомственная комиссия решила не расследовать импорт дизтоплива из РФ Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отказалась проводить антисубсидиционное расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива (ДТ) и сжиженного газа (СУГ) из Российской Федерации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Соответствующее сообщение комиссии обнародовано в правительственном издании "Урядовый курьер" (№119 от 25 июня).



"Не проводить антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину товара ... Прекратить антисубсидиционную процедуру относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации", – указано в сообщении.



Комиссия пришла к выводу, что доводы, приведенные в жалобе инициаторов расследования, являются не достаточными для его проведения.



Как сообщалось, в середине января 2020 года ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и потребовали введения на них пошлин в размере 8,46% с 2020 года с последующим повышением до 25,4% в 2024 году.



Представители различных отраслей, опасаясь роста цен, выступают против инициативы введения импортных пошлин. По оценке консалтинговой группы "А-95" в случае введения импортной пошлины на уровне 8,46%, цена на ДТ российского происхождения вырастет на 1570 грн за тонну, сжиженного газа – на 1240 грн за тонну.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



