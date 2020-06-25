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Межведомственная комиссия решила не расследовать импорт дизтоплива из РФ

25.06.20 10:11 , Интерфакс Украина
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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отказалась проводить антисубсидиционное расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива (ДТ) и сжиженного газа (СУГ) из Российской Федерации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее сообщение комиссии обнародовано в правительственном издании "Урядовый курьер" (№119 от 25 июня).

"Не проводить антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину товара ... Прекратить антисубсидиционную процедуру относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации", – указано в сообщении.

Комиссия пришла к выводу, что доводы, приведенные в жалобе инициаторов расследования, являются не достаточными для его проведения.

Как сообщалось, в середине января 2020 года ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргазвыдобування" обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и потребовали введения на них пошлин в размере 8,46% с 2020 года с последующим повышением до 25,4% в 2024 году.

Представители различных отраслей, опасаясь роста цен, выступают против инициативы введения импортных пошлин. По оценке консалтинговой группы "А-95" в случае введения импортной пошлины на уровне 8,46%, цена на ДТ российского происхождения вырастет на 1570 грн за тонну, сжиженного газа – на 1240 грн за тонну.

МинПром

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