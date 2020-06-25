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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о локализации

25.06.20 08:54
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о локализации №3739 направленный на развитие машиностроения. Об этом сообщил один из соавторов законопроекта народный депутат Дмитрий Кисилевский.

Соавторами законопроекта выступили нардепы Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа, главы депутатских фракций и групп, парламентских комитетов, а также члены комитета экономического развития и других депутатов - всего 37 соавторов Документ разработан в тесном сотрудничестве с Федерацией работодателей Украины.

"Год за годом наша страна теряет промышленный потенциал – экспортируем все больше сырья и наращиваем импорт высокотехнологической продукции. Мы объявляем победой покупку американских локомотивов и французских вертолётов. Радуемся покупке польских трамваев и белорусских троллейбусов", - отметил Д.Кисилевский.

Он подчеркнул, что коронавирус усилил плачевное состояние украинской промышленности, которая и без того падает уже 11-й месяц подряд. Вместе с тем Д.Кисилевский отметил, что Украина не имеет возможности "залить деньгами" свою экономику, как это сделали США, ЕС и Китай. "Но можем требовать, чтобы товары, которые покупает государство, были частично или полностью произведены в Украине. В точности так, как это давно сделали другие страны", - сказал он.

Нардеп напомнил, что в США и ЕС уровень проникновения импорта в публичные закупки не превышает 5%, в Украине – порядка 50%. США, ЕС и даже страны СНГ отдают предпочтение собственным производителям – у них действуют соответствующие законы. В США – Buy American Act, в ЕС директива 2014/25/ЕС, позволяющая заказчику отклонить тендерное предложение по ряду отраслей, если доля европейской составляющей менее 50%.

"Законопроект о локализации предлагает рынок тем инвесторам, которые вкладывают в производство в Украине. Хочешь получить контракт, оплаченный деньгами украинских граждан, – размести или локализуй производство в Украине. Создай работу для украинских граждан и заплати налоги в бюджет украинского города", - сказал он.

"Пример. Если "Укрзализныця" хочет купить локомотив GE, Alstom, Siemens или любой другой – пожалуйста. Но при условии, что они осуществят 30%-ю локализацию производства. Мэрия города хочет приобрести мусоровоз Mercedes – нет проблем. Его можно купить у любой компании, которая на шасси Mercedes произведет кузов, гидравлику и пр. Троллейбус – аналогично. Есть украинские производители троллейбусов, есть предприятия как Южмаш, которые могут делать локализацию импортных троллейбусов", - добавил нардеп.

Д.Кисилевский подчеркнул, что в случае принятия законопроекта рост украинской экономики ускорится на 3,9 п.п. в течение 3-5 лет, будет создано 62,5 тыс. новых рабочих мест, налоговые отчисления вырастут примерно на 8%.

По словам Д.Кисилевского законопроект распространяется на 4 подотрасли машиностроения: жд транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение. При этом предполагается требование локализации на уровне 25-40%, локализация является квалификационным критериев для участия в закупке. Методику определения степени локализации утверждает Кабинет министров.

МинПром

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