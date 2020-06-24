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Металлургические предприятия уменьшили расход электроэнергии на 6%
24.06.20 17:39 , Интерфакс Украина
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Металлургические предприятия Украины в январе-мае текущего года сохранили потребление природного газа на уровне аналогичного периода прошлого года – 740 млн кубометров, снизив потребление электроэнергии на 6%, до 4,5 млрд кВт/ч. Об этом свидетельствуют данные отраслевого объединения "Укрметаллургпром", передает Интерфакс-Украина.
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