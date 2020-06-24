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Металлургические предприятия уменьшили расход электроэнергии на 6%

24.06.20 17:39 , Интерфакс Украина
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Металлургические предприятия Украины в январе-мае текущего года сохранили потребление природного газа на уровне аналогичного периода прошлого года – 740 млн кубометров, снизив потребление электроэнергии на 6%, до 4,5 млрд кВт/ч. Об этом свидетельствуют данные отраслевого объединения "Укрметаллургпром", передает Интерфакс-Украина.

Напомним, метпредприятия Украины в 2019 году снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом – до 1,8 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями в 2019 году составило около 11,2 млрд кВт/ч (95% относительно 2018 года).

В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ - до 1,840 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт/ч (102% объема потребления за 2017 год - с НКТ, 106% - без НКТ).

МинПром

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