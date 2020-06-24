Ставки по депозитам упали до рекордно низких значений

Банковский сектор входит в период низких процентных ставок, проценты по депозитам уже опустились до однозначных значений впервые за годы независимости Украины. Об этом говорится в июньском отчете НБУ о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев способствуют дальнейшему снижению процентных ставок. Впервые со времен восстановления независимости Украина входит в период однозначных процентных ставок по вкладам. Это является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов", – сказано в сообщении.
НБУ ожидает, что стоимость банковских кредитов также достигнет минимальных значений до конца года.
"При отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшего усиления защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора", – подчеркивают в НБУ.
Регулятор в отчете отмечает, что низкие ставки снизят доходность банков, однако постепенно будет расти доля долгосрочных кредитов.
При этом НБУ рекомендует банкам в условиях коронакризиса продолжить снижать депозитные ставки, отслеживать показатели платежеспособности должников и активизировать работу с проблемной задолженностью.