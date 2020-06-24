С 1 июля Украина повышает тарифы на закачку и хранение газа в ПХГ Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила повышение с 1 июля тарифа АО "Укртрансгаз" на услуги по хранению и закачке природного газа в подземные хранилища (ПХГ), одновременно снизив тариф на отбор газа из ПХГ. Соответствующее решение было утверждено на заседании НКРЭКУ в среду, 24 июня, передает Интерфакс-Украина.



В частности, тариф на хранение с 1 июля будет составлять 0,19 грн за тысячу кубометров в сутки (+10,5%), на закачку – 110,16 грн за тыс. куб. м в сутки (+18,1%), отбор – 63,41 грн за тыс. куб. м в сутки (-34,8%).



Пересмотр тарифов связан со сменой объемов хранения/закачки/отбора газа в ПХГ за последние годы и изменением основных макроэкономических показателей, в т.ч. минимальной заработной платы, цен на энергоносители.



Кроме того, комиссия утвердила к указанным тарифам коэффициент, который учитывает заказ индивидуальных услуг сроком на месяц – 1,1, а также коэффициент, который учитывает заказ индивидуальных услуг на сутки вперед – 1,2.



"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.



В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза" общей емкостью 31 млрд куб. м входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).



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