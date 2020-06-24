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Укрметаллургпром заявляет об усилении негативных тенденций в отечественном ГМК

24.06.20 15:38
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Негативные тенденции в украинском горно-металлургическом комплексе только усиливаются, чему способствует не только усугубление ситуации на внешних рынках, но и внутри страны. Об этом говорится в заявлении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

"Отрицательное влияние на отрасль оказывает как тарифная политика со стороны инфраструктурных монополий, так и фискальная политика государства. Так, высокие тарифы и неэффективность национальных государственных монополистов, нелогичные торговые ограничения на импорт сырья и материалов для ГМК, увеличение рентной нагрузки могут привести к катастрофе в важной для национальной экономики отрасли, обеспечивающей порядка 26% валютных поступлений, 12% ВВП, более чем 30 млрд грн отчислений в бюджеты всех уровней (по итогам 2019 года) и более 600 тыс. рабочих мест (с учетом смежных отраслей)", - подчеркивается в заявлении.

"Укрметаллургпром" подчеркивает, что для сохранения ведущей для экономики Украины металлургической отрасли для украинской власти необходимо предпринять ряд мер.

В первую очередь снизить тарифы на услуги государственных монополий. "Высокий уровень тарифов на железнодорожные перевозки отрицательно влияет на конкурентоспособность национальных производителей и наносит ущерб экономике страны. Снижение тарифа на грузоперевозки УЗ минимум на 7 %, позволит сохранить отечественную промышленность. В целом, потенциал снижения тарифов для украинского железнодорожного монополиста составляет порядка 20%. Тарифы на грузоперевозки в Украине намного выше, чем в России и Казахстане, и позволяют монополисту работать с операционной рентабельностью 27%", - отмечают в ассоциации.

Кроме того необходимо снизить портовые сборы на 20% услуги украинских портов в разы выше в цене, чем у зарубежных конкурентов, а доходы ГП "Администрация морских портов Украины" не направляются на модернизацию и развитие инфраструктуры.

Также необходимо внести изменения в Налоговый кодекс с целью отсрочки на 1 год увеличения ставки ренты на добычу железной руды. "Ставка была повышена в 2020 году с 8% до 11-12% скандальным законом №466-IX, и обернется для отрасли потерей миллиардов гривен в год. Закон приведет к росту себестоимости железорудного сырья и снижению конкурентоспособности металлопродукции на внешних рынках, что в условиях глобального спада производства недопустимо", - отмечается в заявлении.

"Укрметаллургпром" подчеркивает, что украинской власти важно не допустить установления дополнительной пошлины на дизельное топливо и другого сырья для украинской промышленности. "Ограничения на импорт дизельного топлива ударят по всем потребителям, в том числе по горнякам, аграриям, украинской железной дороге. Фактически все потребители заплатят в первый год действия пошлины дополнительно 11 млрд гривен с дальнейшим ростом до 33 млрд гривен дополнительных затрат в год", - говорится в сообщении.

Кроме того ассоциация призывает власти отменить ничем не обоснованные ограничения по импорту серной кислоты.

"Горно-металлургическому комплексу Украины необходима грамотная государственная промышленная политика по обеспечению стабильного и благоприятного тарифного и налогового поля, предоставлении качественного сервиса со стороны государственных транспортных компаний, созданию условий для расширения инвестиций в реальный сектор и связанного с этим процессом роста металлопотребления, а также защите интересов украинских производителей на внешних и внутреннем рынках. Иначе, ситуация может обернуться катастрофой для экономической стабильности и национальной безопасности Украины — в частности, это выразится в потере международных рынков сбыта, сокращении рабочих мест и уменьшении поступлений в бюджеты всех уровней", - резюмируется в сообщении "Укрметаллургпрома".

По информации "Укрметаллургпрома", в январе-мае 2020 года металлургическими предприятиями Украины изготовлено 8,30 млн тонн стали (89,5% относительно аналогичного периода 2019 г.); 8,16 млн тонн чугуна (93,5%), 7,43 млн тонн проката (93,8%) и 0,33 млн тонн трубной продукции – (70,2%).

МинПром

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