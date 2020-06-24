Во всему миру в морях застряли 16 танкеров с нефтью из Венесуэлы Танкеры, перевозящие 18 млн баррелей венесуэльской нефти, что эквивалентно объему почти двухмесячной добычи страны, застряли в море, поскольку мировые нефтеперерабатывающие компании боятся попасть под санкции США, согласно отраслевым источникам, документам PDVSA и данным отслеживания судов.



Вашингтон ужесточает санкции, чтобы заблокировать экспорт венесуэльской нефти и лишить правительство президента Николаса Мадуро основного источника доходов.



Экспорт нефти из Венесуэлы удерживается у минимума более чем за 70 лет, а экономика рухнула, но Н.Мадуро сумел удержаться у власти.



Вашингтон ранее в июне внес в черный список суда и торговцев за их роль в торговле и транспортировке нефти венесуэльской госкомпании PDVSA и пригрозил продолжить расширять санкционный список организаций.



По данным Refinitiv Eikon, по меньшей мере 16 танкеров, перевозящих 18,1 млн баррелей венесуэльской нефти, застряли в море по всему миру, поскольку покупатели боятся санкций. Это эквивалентно примерно двум месяцам добычи нефти при нынешних темпах производства Венесуэлы.



Некоторые из судов находятся в море уже более полугода и заходили в несколько портов, но не смогли произвести отгрузку.



“Это наша третья попытка найти покупателя”, - сказал топ-менеджер нефтяной компании, зарегистрированной как клиент PDVSA, которая в январе приняла партию венесуэльской тяжелой нефти и пока не смогла продать ее из-за угрозы санкций.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



