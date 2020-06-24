Во всему миру в морях застряли 16 танкеров с нефтью из Венесуэлы

Танкеры, перевозящие 18 млн баррелей венесуэльской нефти, что эквивалентно объему почти двухмесячной добычи страны, застряли в море, поскольку мировые нефтеперерабатывающие компании боятся попасть под санкции США, согласно отраслевым источникам, документам PDVSA и данным отслеживания судов.
Вашингтон ужесточает санкции, чтобы заблокировать экспорт венесуэльской нефти и лишить правительство президента Николаса Мадуро основного источника доходов.
Экспорт нефти из Венесуэлы удерживается у минимума более чем за 70 лет, а экономика рухнула, но Н.Мадуро сумел удержаться у власти.
Вашингтон ранее в июне внес в черный список суда и торговцев за их роль в торговле и транспортировке нефти венесуэльской госкомпании PDVSA и пригрозил продолжить расширять санкционный список организаций.
По данным Refinitiv Eikon, по меньшей мере 16 танкеров, перевозящих 18,1 млн баррелей венесуэльской нефти, застряли в море по всему миру, поскольку покупатели боятся санкций. Это эквивалентно примерно двум месяцам добычи нефти при нынешних темпах производства Венесуэлы.
Некоторые из судов находятся в море уже более полугода и заходили в несколько портов, но не смогли произвести отгрузку.
“Это наша третья попытка найти покупателя”, - сказал топ-менеджер нефтяной компании, зарегистрированной как клиент PDVSA, которая в январе приняла партию венесуэльской тяжелой нефти и пока не смогла продать ее из-за угрозы санкций.