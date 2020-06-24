Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Во всему миру в морях застряли 16 танкеров с нефтью из Венесуэлы

24.06.20 16:03 , Рейтер
печать
размер текста:

Танкеры, перевозящие 18 млн баррелей венесуэльской нефти, что эквивалентно объему почти двухмесячной добычи страны, застряли в море, поскольку мировые нефтеперерабатывающие компании боятся попасть под санкции США, согласно отраслевым источникам, документам PDVSA и данным отслеживания судов.

Вашингтон ужесточает санкции, чтобы заблокировать экспорт венесуэльской нефти и лишить правительство президента Николаса Мадуро основного источника доходов.

Экспорт нефти из Венесуэлы удерживается у минимума более чем за 70 лет, а экономика рухнула, но Н.Мадуро сумел удержаться у власти.

Вашингтон ранее в июне внес в черный список суда и торговцев за их роль в торговле и транспортировке нефти венесуэльской госкомпании PDVSA и пригрозил продолжить расширять санкционный список организаций.

По данным Refinitiv Eikon, по меньшей мере 16 танкеров, перевозящих 18,1 млн баррелей венесуэльской нефти, застряли в море по всему миру, поскольку покупатели боятся санкций. Это эквивалентно примерно двум месяцам добычи нефти при нынешних темпах производства Венесуэлы.

Некоторые из судов находятся в море уже более полугода и заходили в несколько портов, но не смогли произвести отгрузку.

“Это наша третья попытка найти покупателя”, - сказал топ-менеджер нефтяной компании, зарегистрированной как клиент PDVSA, которая в январе приняла партию венесуэльской тяжелой нефти и пока не смогла продать ее из-за угрозы санкций.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:41
НБУ определил самые пострадавшие из-за коронавируса отрасли
16:20
Перевод ТЭС на уголь сохранит 80 тысяч рабочих мест
16:11
С 1 июля Украина повышает тарифы на закачку и хранение газа в ПХГ
15:43
Пошлин на импорт удобрений не будет
15:38
Укрметаллургпром заявляет об усилении негативных тенденций в отечественном ГМК
15:22
ВостГОКу продлили лицензию на переработку урановой руды
15:05
Украина еще не достигла дна экономического кризиса – НБУ
14:51
США хотят обложить пошлинами товары из ЕС и Великобритании на 3 млрд долл.
14:39
В случае введения пошлины дизтопливо на АЗС подорожает на 2,2 грн
14:23
В Раде автовладельцам готовят еще один налог
14:13
НБУ обеспокоен быстрым ростом потребкредитов
14:05
После кризиса ЮАР будет восстанавливать инфраструктуру за 133 млрд долл.
13:50
ВТО прогнозирует падение объемов мировой торговли во 2 квартале на 18,5%
13:32
Украинские ОВГЗ теряют популярность
13:25
Метинвест профинансировал доставку гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом
13:04
АВИСМА не собирается останавливать работу предприятия
12:43
НКРЭКУ встала на сторону промышленности: повышение тарифов на э/энергию отложено
12:21
SOCAR продолжает поставки нефти в Беларусь через Украину
12:03
Нафтогаз продает газ избранным компаниям по цене ниже рыночной
11:48
Нефть дешевеет из-за увеличения запасов в США
23.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!