ВостГОКу продлили лицензию на переработку урановой руды

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) продлила лицензию на осуществление деятельности по переработке урановых руд ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Соответствующее решение было принято Госатомрегулирования 22 июня, после определенной задержки. Поэтому ВостГОК может беспрепятственно продолжать свою работу.
В релизе отмечается, что 12 июня Госатомрегулирования не продлило срок лицензии для ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", ссылаясь на то, что у руководителя предприятия отсутствует допуск к особым работам первой категории. Министерство энергетики безотлагательно отреагировало на отказ и 16 июня назначило и.о. директора ГП "ВостГОК" Виктора Пухальского, который имеет соответствующий допуск.