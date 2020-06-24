ВостГОКу продлили лицензию на переработку урановой руды

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) продлила лицензию на осуществление деятельности по переработке урановых руд ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



Соответствующее решение было принято Госатомрегулирования 22 июня, после определенной задержки. Поэтому ВостГОК может беспрепятственно продолжать свою работу.



В релизе отмечается, что 12 июня Госатомрегулирования не продлило срок лицензии для ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", ссылаясь на то, что у руководителя предприятия отсутствует допуск к особым работам первой категории. Министерство энергетики безотлагательно отреагировало на отказ и 16 июня назначило и.о. директора ГП "ВостГОК" Виктора Пухальского, который имеет соответствующий допуск.



Ранее сообщалось, что единственное предприятие в Украине по добыче и переработке урановой руды, способное полностью обеспечить потребности атомной энергетики государства в природном уране, попытаются спасти от банкротства.



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...