Украина еще не достигла дна экономического кризиса – НБУ

Статистические данные за май 2020 года показывают некоторое оживление в экономике Украины. Однако дно кризиса пока не пройдено.
Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на презентации "Отчета о финансовой стабильности" Национального банка Украины.
"Я не буду оптимистично говорить, что экономика прошла дно кризиса и т.д. Нет. Но мы все-таки видим улучшение незначительное", - сказал он.
По его словам, в мае несколько улучшилась ситуация в промышленности и розничной торговле. В транспорте пока улучшений нет, однако возобновление пассажирских перевозок произошло только в июне.
При этом Д.Сологуб отметил, что НБУ сделает все возможное для поддержки экономики и готов к новым мерам, если они будут необходимы.
Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.
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