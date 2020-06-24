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В случае введения пошлины дизтопливо на АЗС подорожает на 2,2 грн

24.06.20 14:39
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Возможно очень скоро украинским водителям придется платить за 1 литр дизтоплива на 2,2 грн дороже, чем сейчас, а за 1 литр сжиженного газа – на 1,1 грн. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"И виной всему отнюдь не колебания мировых цен, а просто желание группы "Приват" (не путать с "Приватбанком"!) и ее владельца, олигарха Игоря Коломойского, монополизировать украинский топливный рынок", - сказал он.

Нардеп отметил, что в качестве теневой завесы активно используется патриотический фактор. "Торговать с российским агрессором нельзя, а если такая торговля замечена, нужно срочно убрать россиян с рынка. Если кто не знает, 36% дизельного топлива и 55% сжиженного газа, потребляемого в Украине, имеют российское происхождение. Это не есть хорошо, но это факт. Бороться с этим должно правительство. Но не в этом случае", - уверен он.

С.Магера напомнил, что подконтрольные бизнесмену Игорю Коломойскому компании "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" попросили Минэкономики провести расследование против российского дизтоплива и сжиженного газа. Россиянам вменяется субсидирование свой продукции, а значит нечестная ценовая конкуренция. Если это докажут, на топливную продукцию страны-агрессора будет введена импортная пошлина 8,46%. Это равнозначно уходу российской продукции с украинского рынка, отметил он.

"В то время, как мы будем праздновать очередную "победу", группа "Приват" приватизирует это прибыльное место. Только теперь топливо будут завозить не ж/д, а морем. А тут у г-на Коломойского самые мощные в Украине нефтеперевалочные мощности. По расчетам экспертов, если Кабмин введет импортную пошлину, расходы потребителей на покупку дизельного топлива и газа увеличатся на 12,9 млрд. грн. Большую часть из этой суммы получит группа "Приват". Такой вот патриотизм за деньги", - подчеркнул С.Магера.

"За деньги миллионов автомобилистов, Украинской Армии, "Укрзализныци" (с последующим ростом тарифов), грузовых перевозчиков, аграриев, горнодобывающих компаний, портов (плюс к портовым сборам) и т.д. Заплатят все, кто как-либо использует ДТ и сжиженный газ. Такой вот "коломойский" налог получается", - резюмировал он.

МинПром

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