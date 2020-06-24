В Раде автовладельцам готовят еще один налог Нардепы от "Слуги народа" предложили расширить количество плетельщиков транспортного налога. В Раде зарегистрировали законопроект №3704, согласно которому платить налог на авто будут не только владельцы дорогих автомобилей.



Сейчас норма касается только автомобилей не старше 5 лет и стоимостью более 1,7 млн грн. (375 минималок). Ежегодно владельцы таким авто должны уплатить налог в сумме 25 тыс. грн.



Отмечается, что согласно проекту закона авторства 45 "слуг народа" появятся новые критерии для уплаты налога.



Нардепы предлагают обложить налогом авто: не старше 8 лет и стоимостью в 2020 году от 944 тыс. грн. – от 200 минималок.

То есть большое количество украинцев, которые никогда не платили налога на авто, вынуждены будут отдать в бюджет каждый год по 25 тыс. грн.



Также согласно закону на оплату налога у владельцев авто будет 60 дней, а далее сумма будет расти – на 10%, если штраф оплатить в первые 90 дней или на 20%, если оплатить после 90 дней.



Кроме того, в случае неуплаты автомобиль может стать налоговым залогом и будет арестован.



Арестованный за неуплату налога автомобиль ни продать, ни подарить нельзя будет, а вот пользоваться – можно.



Также налоговая служба имеет право конфисковать и продать авто. Из вырученной суммы будет оплачена налоговая задолженность, а «сдача» будет возвращена владельцу машины.



Отметим, что конфискация автомобиля и его продажа налоговиками довольно редкая ситуация. Чаще должники после ареста автомобиля сразу оплачивают налог.



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