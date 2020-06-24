Метинвест профинансировал доставку гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом Группа Метинвест профинансировала доставку гуманитарного груза из Китая со средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с пандемией коронавируса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.



Оборудование на сумму более 1 млн долла. за три месяца собрало Посольство Украины в КНР от китайских государственных и провинциальных органов власти, частных организаций, ассоциаций, фондов, компаний и жителей страны.



На борту украинского военного самолета ИЛ-76 доставлены тесты на коронавирус, медицинские защитные маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и очки, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфекторы и инфракрасные термометры.



Государственное предприятие "Укрвакцина" распределит медикаменты между органами власти, медицинскими учреждениями и вузами Киева и Киевской области, Харьковской, Одесской, Луцкой, Львовской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Житомирской и Сумской областей.



Организация авиаперелета из Пекина в Борисполь обошлась группе в 250 тыс. долл. Самолет приземлился в Борисполе утром 24 июня. Гуманитарный груз встречали заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко и генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.



"Группа Метинвест, как и Фонды ее акционеров Рината Ахметова и Вадима Новинского, с первых дней включилась в борьбу с коронавирусом в Украине — совместно на эти цели было направлено уже около 500 миллионов гривен. По договорённости с Министерством здравоохранения и Министерством иностранных дел Украины Метинвест принял решение профинансировать рейс, перевозящий гуманитарный груз, который был передан украинцам простыми гражданами Китая. Это жест доброй воли со стороны китайского народа, который мы высоко ценим", - прокомментировал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.



"Это жест солидарности китайского народа с украинским в противодействии эпидемии COVID-19. Я хочу выразить искреннюю благодарность представителям правительства Китая, структурам, которые передали этот гуманитарный груз, а также компании Метинвест, которая профинансировала рейс для доставки этого груза", - заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.



Как известно, в феврале Ринат Ахметов объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM для помощи Украине и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Они направлены на решение важнейших медицинских потребностей страны, которые были определены в координации с Министерством здравоохранения. Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью программы Фонда "Ринат Ахметов – Cпасение жизней".



Фонд Рината Ахметова совместно с группой Метинвест закупил для всей страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они переданы в Стабилизационный фонд, инициированный Президентом Украины, и в настоящее время поступили в регионы. Фонд Рината Ахметова закупил и доставил в Украину еще 20 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Они предназначены для тех, кто сегодня больше всех рискует жизнью – врачей скорой помощи. Высокоточные тесты получили почти 10 000 медработников из областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Виннице, Львове и Житомире.



Фонд приобрел и передает украинским медикам 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Аппараты уже доставляются в Украину и готовятся к передаче в государственные больницы в регионах страны.



В начале июня Фонд доставил в страну 32 аппарата ИВЛ. Это крупнейшая партия, которая пересекла границу Украины с начала карантина. Аппараты сразу же отправляли в государственные медучреждения страны.



МинПром



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