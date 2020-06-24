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Украинские ОВГЗ теряют популярность

24.06.20 13:32 , Украинский бизнес ресурс
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По состоянию на 24 июня портфель держателей украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) составил 873,87 млрд грн, следует из данных, опубликованных Национальным банком Украины. За неделю – с 17 июня, когда он составлял 894,1 млрд грн, – объем сократился на 20,23 млрд грн. Столь резкое сокращение обязано компаниям (юрлицам), которые урезали портфель на 21,27 млрд грн.

Банки же, наоборот, расширили портфель на 1,6 млрд грн. Иностранцы (нерезиденты) сократили его несущественно – лишь на 390 млн грн.

Структура держателей облигаций выглядит следующим образом (доля): банки – 410,08 млрд грн (46,93%); Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,14%);
нерезиденты – 101,12 млрд грн (11,57%); юрлица – 30,56 млрд грн (3,5%); физлица – 7,52 млрд грн (0,86%).

Напомним, что 17 июня портфель за неделю сократился на 10,72 млрд грн. Тогда он вырос только за счет банков, которые вложили в облигации 15,84 млрд грн. В свою очередь нерезиденты продолжали выводить свои капиталы из ОВГЗ – за неделю они уменьшились на 3,57 млрд грн. Также сократили свои портфели юрлица и физлица – на 1,4 млрд грн и 0,14 млрд грн соответственно.

МинПром

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