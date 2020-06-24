АВИСМА не собирается останавливать работу предприятия

Акционеры ВСМПО-АВИСМА не обсуждали возможность приостановки работы предприятия. Заявление временно исполняющего обязанности генерального директора корпорации Максима Кузюка не соответствует действительности.



Как сообщалось, 17 июня 2020 года в ходе открытой встречи с профсоюзными организациями глава компании М.Кузюк упомянул о возможном прекращении работы ВСМПО в сентябре, если корпорация не получит новые заказы. Данный комментарий является личным мнением М.Кузюка, не имеющим отношения к действительности.



Возможность приостановки производственных процессов никогда не рассматривалась акционерами ВСМПО-АВИСМА. Предприятия работают и продолжат работать в привычном режиме. Корпорации ВСМПО-АВИСМА на фоне сокращения авиаперевозок и общей ситуации с пандемией действительно пришлось значительно адаптировать деятельность предприятий за счет корректировки целого ряда программ. Так, в апреле были сокращены плановые объемы выпуска титановой продукции в 2020 году, значительно снижены непроизводственные расходы и временно приостановлена инвестиционная программа, сообщает "Уралинформбюро".



В первую очередь, эти меры направлены на сохранение работоспособности предприятий и сохранение численности сотрудников. Сегодня появились признаки восстановления в мировой авиационной отрасли, наметился рост экономической активности со стороны крупнейших заказчиков компании в Европе и США. Партнеры начинают возобновлять ранее приостановленные контракты. Это позволяет рассчитывать на то, что итоговый объем заказов на 2020 год может вырасти. Плановый объем заказов компании на 2020 год составляет 26,5 тысячи тонн. Таким образом, даже при самом консервативном сценарии развития ситуации на мировом рынке титана предприятие сможет обеспечить доходы свыше 1 миллиарда долларов. Этого достаточно для стабильной операционной деятельности предприятия в текущем году.



ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" – российская вертикально интегрированная металлургическая компания, глобальный лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции. ВСМПО-АВИСМА занимает 25% мирового рынка титана и имеет статус основного поставщика для многих авиастроительных компаний мира. Это – 300 заказчиков в 50 странах мира, 1500 потребителей в России, собственная развитая сеть дистрибьюторов в Европе, Северной Америке и Азии, а также производственные мощности в США. ВСМПО-АВИСМА является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства – от переработки сырья до выпуска конечной продукции.



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