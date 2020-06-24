НКРЭКУ встала на сторону промышленности: повышение тарифов на э/энергию отложено Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла рассмотрение вопроса повышения с 1 августа тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу на вечернее заседание 25 июня. Соответствующее решение принято на заседании Комиссии в среду.



Согласно проектам постановлений НКРЭКУ, рассматриваемым на заседании, планировалось повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 3,8 раза, до 596,48 грн./МВт-ч.



По словам члена Комиссии Руслана Кайдаша, основными причинами повышения тарифа является увеличение объемов производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, убыточная деятельность ГП "Гарантированный покупатель", а также необходимость погашения до конца 2020 года 40% задолженности перед производителями э/э из ВИЭ согласно подписанному с представителями отрасли Меморандуму об условиях поддержки ВИЭ. При этом Кайдаш отметил, что предусмотренное меморандумом снижение "зеленых тарифов" для СЭС и ВЭС не дает возможности существенно снизить объемы необходимых выплат объектам ВИЭ.



В свою очередь председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что основное бремя повышения ляжет на промышленность, поэтому предлагал участникам заседания выдвигать альтернативные идеи, откуда взять средства на оплату высоких тарифов «зеленых» производителей э/энергии и покрытие задолженности "ГарПока".



Как заявила Наталия Гостева, директор департамента дерегуляции Федерации работодателей Украины, промышленники уже неоднократно обращались к Кабинету министров Дениса Шмыгаля с просьбой найти другие механизмы поддержки "зеленых", а не за счет промышленности Украины.



В свою очередь Сергей Беленький, глава Федерации металлургов Украины, отметил, что одномоментное повышение тарифов "Укренерго" – чрезвычайно недальновидное решение исполнительной власти. "Сейчас в промышленности тяжелая ситуация. Мы просто не выдержим. Решение о росте тарифов – это удар по 200 тыс. работникам в ГМК, а если считать со смежниками, то под ударом окажутся 600 тыс. человек, если отрасль не сможет работать и потеряет конкурентоспособность", - констатировал он.



По оценкам Александра Каленкова, президента ОП "Укрметаллургпром", повышение тарифа на транспортировку э/энергии приведет к дополнительным затратам всей украинской промышленности в размере 27 млрд. грн. по году, из которых 15 млрд. грн. заплатят металлурги. "В результате мы будем меньше производить и, соответственно, меньше потреблять электроэнергии", - подчеркнул он.



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