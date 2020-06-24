Нафтогаз продает газ избранным компаниям по цене ниже рыночной Компании НАК "Нафтогаз" предлагают газ определенным компаниям по цене на 10-17% ниже рыночных, зафиксированных на Украинской энергетической бирже (средне- и долгосрочный рынок). Об этом свидетельствуют коммерческие предложения "Нафтогаза", имеющиеся в распоряжении РБК-Украина. передает БизнесЦензор.



В Украине для промышленных предприятий работает открытый рынок газа, со своей биржевой площадкой, котировками, среднесрочными контрактами, суточным рынком и прочими инструментами.



Такая схема была поддержана большинством игроков на рынке и должна была приблизить украинский газовый рынок к европейским стандартам.



Реализацией природного газа промпредприятиям в группе НАК "Нафтогаз" занимаются две компании: "Нафтогаз Трейдинг", которая работает на Украинской энергетической бирже, и "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая работает по прямым договорам с потребителями.



Типовые тексты коммерческих предложений "ГК "Нафтогаз Украины", которые оказались в распоряжении редакции, свидетельствуют о том, что 2 июня компания предлагала купить у нее газ за 2406 грн за тыс. кубометров в то время как "Нафтогаз Трейдинг" продавал газ на УЭБ по 2675 грн. В итоге цена коммерческого предложения на 10% ниже биржевой.



Кроме того, 17 июня ГК предлагало контрагентам купить газ по 2760 грн/тыс. кубометров, тогда как на бирже "Нафтогаз Трейдинг" выставлял товар по 3202 грн, дисконт составил почти 14%.



19 июня цена коммерческого предложения была 2850 грн/тыс.кубометров (при условии предоплаты), а на бирже группа продавала газ по 3440 грн. Дисконт вырос до 17%.



22 июня дисконт снизился до 11% - цена коммерческого предложения была 3060 грн/тыс. кубометров, тогда как на следующий день "Нафтогаз Трейдинг" продавал газ на бирже по 3458 грн.



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