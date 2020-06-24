Нефть дешевеет из-за увеличения запасов в США Нефтяные фьючерсы подешевели в ходе утренних торгов. Давление на цены оказали данные о том, что коммерческие запасы сырья в США выросли больше, чем ожидалось. Это усилило опасения по поводу увеличения избыточного предложения, пишет enkorr.



Стоимость барреля августовской нефти Brent 24 июня к 8:43 по Киеву составила 42,60 долл. (-0,07%). Баррель августовской нефти WTI торговался по 40,23 долл. (-0,35%).



Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,7 млн барр. при прогнозном росте на 300 тыс. барр. Об этом свидетельствуют данные Американского института нефти (API). В то же время запасы бензина и дистиллятов сократились, что может говорить о росте потребления топлива на фоне ослабления карантинного режима в некоторых штатах.



"Некоторые инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего ралли, так как увидели увеличение запасов сырой нефти в США", — сказал главный аналитик Sunward Trading Тиёки Чен.



Глобальное потребление нефти начало восстанавливаться по мере выхода экономики из режима блокировки, в то время как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзные производители — группа, известная как ОПЕК+ — сократили добычу, а американские производители сланцевой нефти сокращают буровую активность.



Тем не менее, рынок по-прежнему обеспокоен растущей заболеваемостью коронавирусом в Соединенных Штатах и в других странах, сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Co.



МинПром



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