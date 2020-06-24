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Пошлин на импорт дизтоплива и удобрений не будет – Кабмин

24.06.20 11:43 , OilPoint
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Кабинет министров принял решение отказать во введении пошлин на импорт дизельного топлива. Об этом сегодня сообщил "Правительственный курьер".

Также отказано во введении квот на импорт удобрений и прекращено соответствующее расследование.

Напомним, что "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" направили в Министерство экономики и развития жалобу на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России с требованием введения пошлин 8,46%.

Министерство экономики категорически отклонило это предложение, одновременно вводя мораторий на любое повышение пошлин и акцизов.

Представители ряда отраслей, в частности, аграрии, металлурги и транспортники заявили, что единственной целью такой инициативы является стремление группы "Приват" в очередной раз обеспечить монопольное положение на украинском рынке топлива и получить сверхприбыли.

МинПром

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