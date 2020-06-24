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Украинцев могут не пустить в Евросоюз и после 1 июля

24.06.20 11:29 , РБК Украина
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Въезд гражданам Украины на территорию Евросоюза на докоронавирусных условиях может быть запрещен и после 1 июля. Речь идет о проекте, который рассматривают в ЕС, согласно которому главным критерием для открытия границ станет число случаев COVID-19 в той или иной стране за последние 14 дней. Проект документа оказался в распоряжении газеты The New York Times.

Издание отмечает, что европейские законодатели ведут дебаты, пускать ли в ЕС жителей тех государств, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 тыс. населения, или меньше чем 20 новых заражений.

Украина в случае утверждение любого из этих вариантов не сможет рассчитывать, что наши граждане смогут посещать страны ЕС без препятствий.

Отметим, Украина по состоянию на начало недели попала в список стран "красной зоны". Это означает, что она не соответствует критериям заболеваемости на COVID-19 для активного возобновления международного авиасообщения.

В сообщении Государственного агентства развития туризма Украины говорится, что показатель заболевания COVID-19 в нашей стране составляет выше 40 случаев в сутки на 100 000 населения, что значительно превышает допустимый уровень, который рассматривают в ЕС.

Кроме того, ЕС может заблокировать въезд американцам, россиянам и бразильцам.

Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала всем странам Европейского Союза открыть внутренние границы к концу июня.

МинПром

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