В Украине будет создан стабилизационный нефтяной резерв Cтабилизационный нефтяной резерв собирается создать украинское правительство до 2023 года. Об этом заявили в Государственном резерве Украины.



"Никому из нефтяных операторов не интересно просто экономить топливо или нефть. Всех интересует перевалка. В Беларуси много нефти и горючего, а в Украине хранилища пусты, к тому же, посередине пути, где можно переваливать эту нефть и не растамаживать ее определенное время. Иначе говоря, Госрезерв может быть трейдером, но для этого необходимы привлечение инвестиций для технического обновления основных фондов", — сказано в сообщении.



В рамках Евродирективы Украина должна создать запасы нефти и нефтепродуктов на 60 дней использования, или 90 дней перекрытия импорта. Заработать резерв должен до 2023 года. Украина воспользуется словацким опытом при создании резерва. Так, 70% объема сохраняется в государстве, а остальные 30% — частный сектор. При этом 68% запасов — бензин и 32% — дизель. Однако украинское правительство пересмотрит словацкую модель, так как уровень потребления бензина падает, а дизеля — растет.



По словам специалистов Госрезерва, запасы нефтяного резерва сегодня должны составлять для Украины уже 1 800 000 тонн горючего.



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