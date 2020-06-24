Металлурги ОАЭ намерены скупить весь лом в стране Крупнейшая сталелитейная компания ОАЭ Emirates Steel заявила, что вместе с другими производителями стали обязуется закупать весь местный лом по международным ценам. Компания также подтвердила свою готовность закупать более 1 миллиона тонн лома в год.



Это заявление последовало за недавним решением Министерства экономики ОАЭ запретить всем предприятиям экспортировать лом черных металлов.



Как сложное интегрированное производственное предприятие, в котором используются передовые решения для решения традиционных промышленных задач, Emirates Steel заявила, что в качестве основного сырья для своих дуговых электропечей она использует железо прямого восстановления, DRI и лом черных металлов. При этом доля металлолома превышает 30% сырья.



Компания заявила, что намерена увеличить использование лома в качестве сырья, особенно в связи с ростом цен на железную руду.



Emirates Steel заявила, что в 2019 году она использовала только 280 000 тонн лома из-за трудностей с получением этого «жизненно важного материала» на местном рынке.



В настоящее время ОАЭ является вторым по величине экспортером лома в Азии после Японии, на долю страны приходится 1,6 процента мирового экспорта лома черных металлов. ОАЭ может генерировать до 1,5 миллиона тонн металлолома в год.



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