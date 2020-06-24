В третьем квартале Украина должна выплатить свыше 6 млрд долл. по долгам Валовой объем выплат государственного и частного сектора по долгам перед нерезидентами во втором квартале должен составить 4,66 млрд долл., в третьем квартале – 6,22 млрд долл., а в четвертом – 5,06 млрд долл. Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.



В том числе правительство в третьем квартале должно выплатить кредиторам-нерезидентам 3,53 млрд долл. (во втором квартале выплаты должны составить 1,73 млрд долл.), Нацбанк – 360 млн долл. (во втором квартале – 45 млн долл. ), другие депозитные корпорации (преимущественно банки) – 390 млн долл. (во втором квартале – 268 млн долл.).



Другие секторы экономики, включая кредиты под госгарантии, в третьем квартале должны погасить 1,37 млрд долл. (во втором квартале – 2,23 млрд долл.), выплаты по межфирменному долгу составят 574 млн долл. (во втором квартале – 377 млн долл.).



Отдельно Нацбанк уточняет, что объем выплат для нерезидентов по гривневым ОВГЗ в третьем квартале составит 10,2 млрд грн (во втором квартале – 8,4 млрд грн).



Как сообщалось, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины к концу марта 2020 года составил 120,33 млрд долл., что на 1,41 млрд долл., или 1,2%, меньше, чем кварталом ранее.



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