Доля локализации при производстве электровозов в Украине составит 35% Конкурс на поставку электровозов для реализации проекта по обновлению парка электровозов АО "Укрзализныця" будет предусматривать 35% локализации производства на базе украинских промышленных предприятий, сообщил член правления компании Франтишек Буреш.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.



По его словам, такой минимальный уровень локализации определило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства совместно с Министерством инфраструктуры Украины и профильными ассоциациями украинских промышленных компаний.



Ф.Буреш добавил, что на сегодняшний день процесс отбора поставщиков электровозов идет по плану "дорожной карты" и находится на стадии квалификации.



"Основная цель этого этапа заключается в создании перечня прямых производителей, которые имеют опыт в производстве электровозов. Мы получили предложения со всего мира. "Укрзализныця" сейчас изучает все предложения участников, а затем сформирует рекомендации шорт-лист поставщиков", - сказал он.



Ранее АО "Укрзализныця" объявила о начале процесса отбора производителя электровозов для обновления парка компании. М.Буреш отмечал, что при активной позиции отечественных производителей локализация производства электровозов в Украине имеет шанс достичь 50%.



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