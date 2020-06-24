АМКР завершил капремонт разливочной машины в доменном цехе Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" завершил капитальный ремонт разливочной машины №4 доменного цеха №1, который длился с 18 мая по 17 июня, сообщает пресс-служба компании



После модернизации производительность машины и надежность ее работы значительно увеличились. Компания направила на капремонт почти 20 млн грн.



В рамках капремонта осуществлено комплексное обновление всего комплекса машины. На ней заменены цепи и станы конвейера, его ролики и основные конструкции, а также балки, конусы машины, пульты управления. Достаточно объемным был ремонт кантовочной лебедки и редуктора кантовочной тележки. Полностью заменили и систему охлаждения машины, то есть обновили сеть трубопроводов с холодной водой, которые позволяют поддерживать необходимую температуру во время эксплуатации агрегата.



Кроме того, заменены трубо-кабельные трассы, по которым проходят электрокабели для питания электродвигателей и различных механизмов машины. Смонтировано более 200 метров кабельно-проводниковой продукции. Установлена новая система освещения, пускорегулирующая аппаратура для включения и выключения электродвигателей.



"Производительность четвертой разливочной машины составляет 1 200 тонн чугуна в сутки. Капремонт этого металлургического агрегата позволил достичь бесперебойной, а значит стабильной работы, мы исключили аварийные простои, которые случались до капремонта. В первом доменном цехе действуют три разливочные машины: №№ 2, 3 и 4. Третья была капитально отремонтирована в прошлом году, сейчас восстановлена четвертая, а в будущем, во время ремонта доменной печи № 7, мы планируем отремонтировать и вторую разливочную машину, поэтапно продолжая программу модернизации на предприятии", - сказал начальник доменного цеха № 1 "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Кетлер.



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